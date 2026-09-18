Steuerzahler blechte für „Gunkls“ Corona-Hilfe

Geld während der Pandemie kassiert

Denn der TV-Star findet sich auch in der Transparenzdatenbank der Covid-19-Wirtschaftshilfen. Mit dem Steuergeld wurden einst auch Künstler subventioniert, die wegen der Pandemie um ihre Auftritte umgefallen sind. So auch „Gunkl“, der im Vergleich zu seinen Kabarett-Kollegen zwar geradezu zurückhaltend war, aber immerhin 12.844,94 Euro erhalten hat. Bekommen hat er die Summe im Jahr 2021, für den Ausfall seiner „Tätigkeiten in der darstellenden Kunst“.