Dänemark und USA: Durchbruch im Grönland-Streit

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen sprach von einer Vereinbarung, die „gut für die NATO und für Europa“ sei. Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen erklärte, das Abkommen werde die Sicherheit der autonomen Region stärken.

„Keine Präsenz von Gegnern“

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bereits einen Deal verkündet. Er schrieb online, die USA würden die „dauerhafte Kontrolle“ über die Sicherheit Grönlands übernehmen. Zudem werde es „Gegnern“ der Vereinigten Staaten untersagt, auf der Arktisinsel eine militärische Präsenz zu errichten.