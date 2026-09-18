Von Platz 56 auf 12! Straka startet Aufholjagd

Mit einer ordentlichen Leistungssteigerung und Tagesbester hat Golfer Sepp Straka am Freitag souverän den Cut bei der PGA Championship in Surrey geschafft.
Von Platz 56 verbesserte sich Österreichs Nummer eins mit einer Runde fünf unter Par auf Rang 12, auf den solo führenden US-Amerikaner Ryan Gerard fehlen ihm sechs Schläge.
Für Bernd Wiesberger (80.) und Maximilian Steinlechner (86.) war nach einem weiteren mauen Tag hingegen vorzeitig Schluss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.