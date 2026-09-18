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„Stimmung schlecht“

Dieser Supermarkt-Riese senkt jetzt 3000 Preise

Wirtschaft
18.09.2026 23:50
Von Markenartikel bis zu Frischwaren wird ein breites Sortiment ab kommenden Donnerstag ...
Von Markenartikel bis zu Frischwaren wird ein breites Sortiment ab kommenden Donnerstag verbilligt.(Bild: canva)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Wegen der Teuerung greifen immer mehr Konsumenten im Supermarkt zu Aktionen und günstigeren Eigenmarken. 77 Prozent vergleichen regelmäßig die Preise. Darauf reagiert nun Billa: Ab 24. September bietet man zeitlich unbegrenzt bis zu 3000 Artikel zum gleichen Preisniveau wie bei den Diskont-Ketten.

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„Die Stimmung der Konsumenten ist nicht gerade im Höhenflug, das Klima ist schlecht. Wir wollen es im Rahmen unserer Möglichkeiten besser machen“, fasst Billa-Vorstandschef Erich Szuchy zusammen. Die Österreicher würden aktuell mehr denn je zu Aktionen und Eigenmarken greifen.

„Größte Preisoffensive unserer Geschichte“
Darauf stellt sich Billa nun ein: Konkret „senken wir ab kommenden Donnerstag bis zu 3000 Artikel aufs exakt gleiche Preisniveau wie im Diskont – dauerhaft und quer durchs Sortiment. Dazu vergleichen wir Woche für Woche die Preise und passen sie an, bauen also den Diskonter in Billa und Billa Plus ein. Das ist die größte Preisoffensive unserer Geschichte!“

Die „Immer Clever Preis“ genannten Artikel sind zu 40 Prozent Markenprodukte wie Gösser oder Milka, 30 Prozent die Eigenmarke clever und weitere 30 Prozent Eigenmarken wie Immer gut, vegavita oder sogar Ja! Natürlich. Dazu kommt Frischware wie Obst, Gemüse, Brot, Gebäck oder Fleisch.

Billa-Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy: „Wir bauen den Diskonter in Billa ein.“
Billa-Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy: „Wir bauen den Diskonter in Billa ein.“(Bild: BILLA / Robert Harson)

Die Kunden würden sich so Preisvergleiche und zusätzliche Wege ersparen, betont der Billa-Chef. Gekennzeichnet werden die „Immer Clever Preis“-Produkte durch spezielle Regalschilder mit einem Pfeil. Beispiele für die neue Preisgestaltung sind etwa Markenartikel wie Wiener Zucker Feinkristall 1kg um 1,59 Euro oder Blend-A-Med Zahncreme 125ml um 1,75 Euro. Bei den eigenen Marken verbilligt man viele Bio-Waren wie z. B. den Ja! Natürlich Apfelsaft auf 1,79 Euro oder Rindsfaschiertes auf 6,29 Euro sowie diverse clever-Produkte wie Toastschinken um 2,49 Euro. 

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Je nach Größe der Filiale wird möglichst das volle preisgesenkte Sortiment angeboten. „Mit österreichweit 1300 Geschäften ist das Netz natürlich heterogen, aber bei Billa Plus werden wir alle 3000 haben. Das ist sehr viel, denn ein normaler Diskonter hat etwa 1000 Marken und 2500 Eigenmarken.“

Vorstand verkleinert
Der Lebensmittelhändler investiert in diese Offensive einen hohen Millionenbetrag. Um das zu finanzieren, wurden die Kosten auf allen Ebenen und in allen Unternehmensbereichen durchforstet. Unter anderem verkleinerte man den Vorstand von fünf auf drei Personen.

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