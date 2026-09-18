Dieser Supermarkt-Riese senkt jetzt 3000 Preise

Die Kunden würden sich so Preisvergleiche und zusätzliche Wege ersparen, betont der Billa-Chef. Gekennzeichnet werden die „Immer Clever Preis“-Produkte durch spezielle Regalschilder mit einem Pfeil. Beispiele für die neue Preisgestaltung sind etwa Markenartikel wie Wiener Zucker Feinkristall 1kg um 1,59 Euro oder Blend-A-Med Zahncreme 125ml um 1,75 Euro. Bei den eigenen Marken verbilligt man viele Bio-Waren wie z. B. den Ja! Natürlich Apfelsaft auf 1,79 Euro oder Rindsfaschiertes auf 6,29 Euro sowie diverse clever-Produkte wie Toastschinken um 2,49 Euro.