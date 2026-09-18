Deutschland: Einigung auf Tankrabatt & Preisdeckel

Merz: Helfen Bürgern

„Wer jeden Tag auf das Auto angewiesen ist, kommt an seine Belastungsgrenze“, sagte Merz am Freitag. „Wir zeigen, dass wir in der Krise widerstandsfähig sind und den Bürgerinnen und Bürgern helfen.“ Er sprach auch mit Blick auf angespannte von einem starken Signal. Klingbeil sagte: „Die Spritpreise runterkriegen, die Menschen entlasten, die Abzocke an den Zapfsäulen beenden – genau das war mir wichtig und das erreichen wir mit unserer Einigung.“ Das Paket wurde kurz vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am kommenden Sonntag beschlossen..