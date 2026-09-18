WSG-Coach sauer: „Das kann ich nicht mehr hören!“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich bin nicht glücklich mit der ersten Hälfte, wir waren nicht scharf genug, ein bisschen schlampig, Details haben gefehlt, auch beim Abseitstor haben die Spieler nicht exakt getan, was sie tun hätten sollen. Es waren mehrere Momente, wo die Konzentration, der Fokus gefehlt haben – da erwarte ich mehr. Zur Pause haben wir den Spielern Clips gezeigt und es waren offenbar die richtigen. Wir sind mit dem Lattenschuss von Demir viel besser gestartet. Dann war ich mit den meisten Dingen zufrieden. Alles in allem war es ein sehr guter Sieg, der uns viel Selbstvertrauen gibt. Das ist vor der dreiwöchigen Pause sehr wichtig.“