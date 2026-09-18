Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Rapid – WSG Tirol

WSG-Coach sauer: „Das kann ich nicht mehr hören!“

Bundesliga
18.09.2026 22:49
Philipp Semlic (WSG-Trainer)
Philipp Semlic (WSG-Trainer)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von SK Rapid und WSG Tirol in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich bin nicht glücklich mit der ersten Hälfte, wir waren nicht scharf genug, ein bisschen schlampig, Details haben gefehlt, auch beim Abseitstor haben die Spieler nicht exakt getan, was sie tun hätten sollen. Es waren mehrere Momente, wo die Konzentration, der Fokus gefehlt haben – da erwarte ich mehr. Zur Pause haben wir den Spielern Clips gezeigt und es waren offenbar die richtigen. Wir sind mit dem Lattenschuss von Demir viel besser gestartet. Dann war ich mit den meisten Dingen zufrieden. Alles in allem war es ein sehr guter Sieg, der uns viel Selbstvertrauen gibt. Das ist vor der dreiwöchigen Pause sehr wichtig.“

Lesen Sie auch:
Nächstes Spiel, nächster Erfolg für den SK Rapid – die Grün-Weißen haben mit dem 3:0 gegen die ...
3:0 gegen WSG Tirol
Rapid macht besten Saisonstart seit 1998 perfekt!
18.09.2026

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Mutiger, tapferer Auftritt, das kann ich nicht mehr hören, weil das am Ende nicht reicht, wenn du hier was mitnehmen willst. Von dem her war der Sieg von Rapid verdient. Wir haben gesehen, dass wir noch einiges vor uns haben, um hierherzufahren und realistische Chancen zu haben, auch etwas mitzunehmen. Nüchtern und sachlich betrachtet haben wir Rapid gegen den Ball 90 Minuten gepresst, eine Riesenintensität an den Tag gelegt. Ich habe es hier selten gesehen, dass Rapid so viele hohe Bälle spielen musste. Das war aber vielleicht die Krux an der Sache. Uns haben in ein paar Momenten athletische Momente gefehlt, auch um vorne klarer zu sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
18.09.2026 22:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
251.458 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
155.672 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
131.375 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1891 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1652 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1386 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Bundesliga
Nach Rapid – WSG Tirol
WSG-Coach sauer: „Das kann ich nicht mehr hören!“
3:0 gegen WSG Tirol
Rapid macht besten Saisonstart seit 1998 perfekt!
Sport Tv Logo
Klub düst nach Spanien
Versunkene Yacht von WAC-Boss liegt noch auf Grund
Sport Tv Logo
FAK-Neuzugang Müller
„Der sportliche Anreiz hat für mich Priorität“
Sport Tv Logo
FC Red Bull Salzburg
„Dieser Junge hat eine Riesenzukunft vor sich“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf