SK Rapid gegen WSG Tirol, LIVE ab 19.30 Uhr

Rapid hat bisher nur ein Bundesliga-Duell mit der WSG verloren (0:3 im Dezember 2020), dass es dabei bleibt, dafür will auch Niklas Hedl sorgen. Der Torhüter absolviert am Freitag sein 200. Pflichtspiel für die Wiener Grün-Weißen. „Es war einmal mein Ziel, ein Spiel in diesem Stadion machen zu dürfen. Dass es jetzt 200 sind, macht mich extrem stolz“, sagte Hedl, der seinen Vater Raimund Hedl längst überholt hat. „So, wie es gerade läuft, ist es gut“, meinte Hedl zur aktuellen Form seiner Mannschaft, „aber wir wissen, dass es schnell gehen kann. Man sieht im Training, dass wir weiter hart arbeiten und uns nicht zufrieden geben“.