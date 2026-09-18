Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

SK Rapid gegen WSG Tirol, LIVE ab 19.30 Uhr

Bundesliga
18.09.2026 05:19
Kann Rapid den besten Saisonstart seit 28 Jahren fixieren?
Kann Rapid den besten Saisonstart seit 28 Jahren fixieren?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Siebte Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga. SK Rapid empfängt die WSG Tirol und hat die Chance auf den besten Saisonstart seit 28 Jahren. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Mit dem nächsten Heimsieg will der SK Rapid im Dreikampf um die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga vorlegen. Die Wiener empfangen am Freitag (19.30 Uhr/live Sky) zum Auftakt der 7. Runde WSG Tirol und können Titelverteidiger LASK zumindest bis Sonntag auf Platz eins ablösen. Mit einem vollen Erfolg würden die Hütteldorfer mit 18 Punkten aus sieben Spielen den besten Saisonstart seit 28 Jahren verbuchen. 1998 gelang ein Saisoneinstieg mit sechs Siegen und einem Remis.

Lesen Sie auch:
Wirbel um Rapid-Kicker
Hoff Thorup nach ÖFB-Entscheidung fassungslos!
17.09.2026

„Diese Statistik ist eine großartige, wenn wir es schaffen können. Am wichtigsten ist aber, dass wir drei Punkte holen und weitermachen in die Richtung, in die wir gehen wollen“, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup. Man werde alles tun, um im Flow zu bleiben. Den gab es vor allem im Allianz Stadion mit drei Siegen und 12:1-Toren in den drei Liga-Heimspielen. Besonderes Augenmerk wurde in der Vorbereitung dem Flügelspiel der Tiroler mit den schnellen Außenspielern Husein Balic und Michael Olakigbe zuteil. „Wir haben unsere Spieler darauf aufmerksam gemacht, und wo wir vielleicht extra Unterstützung brauchen“, erklärte Hoff Thorup.

Rapid hat bisher nur ein Bundesliga-Duell mit der WSG verloren (0:3 im Dezember 2020), dass es dabei bleibt, dafür will auch Niklas Hedl sorgen. Der Torhüter absolviert am Freitag sein 200. Pflichtspiel für die Wiener Grün-Weißen. „Es war einmal mein Ziel, ein Spiel in diesem Stadion machen zu dürfen. Dass es jetzt 200 sind, macht mich extrem stolz“, sagte Hedl, der seinen Vater Raimund Hedl längst überholt hat. „So, wie es gerade läuft, ist es gut“, meinte Hedl zur aktuellen Form seiner Mannschaft, „aber wir wissen, dass es schnell gehen kann. Man sieht im Training, dass wir weiter hart arbeiten und uns nicht zufrieden geben“.

WSG zuletzt stark
Doch auch die WSG reist mit Selbstvertrauen an. Die Wattener haben aus den jüngsten drei Spielen sieben Punkte geholt und zuletzt auswärts zweimal zu null gewonnen (4:0 gegen Austria Lustenau, 1:0 gegen Austria Wien). „Unser Weg geht in eine Richtung, die passt“, sagte daher Trainer Philipp Semlic. Zuletzt zeigte sein Team auch Comebackqualitäten, das 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen Hartberg soll aber auch ein Weckruf sein. „Wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn wir glauben, dass etwas von selbst geht. Das war in der ersten Hälfte der Fall – wir haben in unserer Aggressivität ein paar Prozentpunkte vermissen lassen“, analysierte Semlic.

Auch die WSG Tirol reist mit Selbstvertrauen an.
Auch die WSG Tirol reist mit Selbstvertrauen an.(Bild: GEPA)

Mit dem Spiel in Hütteldorf setzt die Bundesliga auch einen Entwicklungsschritt hin zu mehr Transparenz beim Video Assistant Referee. Schiedsrichter Harald Lechner begründet allfällige VAR-Entscheidungen via Stadion-Lautsprecher, zudem werden die VAR-Bilder auf der Video-Wall zu sehen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
18.09.2026 05:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
370.182 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
144.281 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
123.724 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1855 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1359 mal kommentiert
Günther Paal
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1339 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen WSG Tirol, LIVE ab 19.30 Uhr
Wirbel um Rapid-Kicker
Hoff Thorup nach ÖFB-Entscheidung fassungslos!
Bereits am Wochenende
VAR-Entscheidungen: Neuerungen in der Bundesliga
Ansage nach Sturm-Hit
ÖFB-Juwel zu Arsenal? „Das ist uns herzlich egal!“
Sport Tv Logo
Magere Ausbeute
Lustenaus Leistungen passen, die Ergebnisse nicht!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf