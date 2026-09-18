FC Bayern gegen Union Berlin – ab 20.30 Uhr LIVE

Nach dem torlosen Unentschieden gegen Schalke fand der FC Bayern München gegen Aufsteiger Elversberg zurück auf die Siegerstraße. Mit Union Berlin kommt ein Lieblingsgegner der Münchner in die Allianz Arena – in 15 Duellen verbuchte das Team aus der deutschen Hauptstadt keinen Sieg (10 Niederlagen, 5 Unentschieden).