Der Champion verlor die Final-Neuauflage

Goalie Wieser, Stapelfeldt und die Grazer kamen nach Purdeller-Toren durch Marcus Vela und Paul Huber zweimal wieder ins Spiel zurück, stolperten letztlich aber beim 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) über vermeidbare Strafen, die letztlich zum vorentscheidenden zweiten Powerplay-Gegentor durch Bowlby (2:3/48.) führten. Im Grazer Sturmlauf zum Ausgleich machte Bardreau mit einem Empty-net-Goal zum 4:2 (60.) alles klar.