Der Champion verlor die Final-Neuauflage

ICEHL-Meister Graz99ers unterlag beim Start der Eishockey-Liga auswärts gegen Pustertal mit 2:4. Vermeidbare Strafen führten zu zwei Gegentoren im Powerplay.
Mit der Neuauflage des letzten Finales startete ICEHL-Champion Graz99ers auswärts gegen Pustertal in die neue Liga-Saison: In Südtirol feierten Jonas Dobnig, Clay Hanus, David Maier, Johannes Gruber, Salam Gadzhiev, Max Kirchebner und Ole Björgvik-Holm ihre Liga-Debüts für die Grazer, die ein Match im Play-off-Stil erlebten.
Goalie Wieser, Stapelfeldt und die Grazer kamen nach Purdeller-Toren durch Marcus Vela und Paul Huber zweimal wieder ins Spiel zurück, stolperten letztlich aber beim 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) über vermeidbare Strafen, die letztlich zum vorentscheidenden zweiten Powerplay-Gegentor durch Bowlby (2:3/48.) führten. Im Grazer Sturmlauf zum Ausgleich machte Bardreau mit einem Empty-net-Goal zum 4:2 (60.) alles klar.
Am Samstag (19.30) geht’s für das Team von Dan Lacroix bei den Pioneers in Vorarlberg weiter.
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