Unrühmliche Capitals-Serie fand ihre Fortsetzung

Zweimal konnten die Vienna Capitals gestern in der ersten Partie der neuen Saison der ICE Hockey Liga in Bozen einen Rückstand aufholen. Ein drittes Mal gelang der Ausgleich nicht. Mit der 2:3-Niederlage in Bozen setzte sich eine Negativserie fort. Die Capitals konnten seit dem Jahr 2023 (3:“ gegen Graz) nie das erste Saisonspiel gewinnen.