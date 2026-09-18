100. Tor für Bayern! Kane schreibt Geschichte

Er trifft und trifft – und trifft! In seinem 98. Bundesligaspiel für den FC Bayern München erzielte Harry Kane gegen Union Berlin sein 100. Tor in der deutschen Bundesliga. Das ist Rekord, schaffte vor dem Engländer noch keiner in so kurzer Zeit!
Kane schrieb erneut Geschichte: Den Rekord für die wenigsten Spiele bis zu 100 Bundesliga-Toren hielt bislang Dieter Müller, der dafür 129 Partien benötigte. Der 33-jährige Engländer pulverisierte diese Bestmarke eindrucksvoll und benötigte lediglich 98 Spiele.
Bereits nach 78 Spielen hatte Kane einen Fabelrekord aufgestellt. Damals erreichte er gegen den 1. FC Heidenheim seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga – schneller als jeder Spieler vor ihm.
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