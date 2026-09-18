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7. Runde – 2. Liga

Vienna übernimmt mit Sieg in Wels Tabellenführung

2. Liga
18.09.2026 20:27
Beim Duell von Hertha Wels und Vienna hat es viele Zweikämpfe gegeben, aber nur einen Sieger …
Beim Duell von Hertha Wels und Vienna hat es viele Zweikämpfe gegeben, aber nur einen Sieger …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem 3:1-Erfolg bei Hertha Wels hat sich die Vienna zumindest für zwei Stunden an die Spitze der 2. Liga gesetzt!

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Die Wiener verwandelten dabei ein 0:1 nach einem Tor von Oliver Kregar (47.) innerhalb von neun Minuten in den Endstand, der ihnen vor dem Abendspiel zwischen Blau-Weiß Linz und Admira Wacker (20.30 Uhr) einen Punkt Vorsprung auf BW beschert.

Youssouf Soukouna (54.), Marco Gantschnig (57.) und Maximilian Fillafer (62.) netzten für die Vienna.

FAC überrollt FC Liefering
Während die Vienna ihren vierten „Dreier“ en suite bejubeln durfte, kehrte der FAC auf die Siegerstraße zurück. Nach dem Heim-4:0 über den FC Liefering liegt man mit 13 Punkten nur drei hinter dem Lokalkonkurrenten aus Wien.

Wieder einen Zähler dahinter rangiert SKU Amstetten, das sich bei Schlusslicht Kapfenberg mit 4:3 (2:1) durchsetzte.

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