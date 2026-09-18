Mailands Goalie Smith wird zum Haie-Spielverderber

Doch im zweiten Drittel waren es zunächst die Gäste, die jubeln durften. Gut zwei Minuten nach Wiederbeginn nutzte Mailands Stürmer Blake McLaughlin eine Chance eiskalt aus und stellte auf 1:0 für die Norditaliener.

Die Antwort der Haie ließ etwas auf sich warten. Und ausgerechnet das Powerplay, lange Zeit eine Schwäche der Innsbrucker, wurde im dritten Drittel zum Trumpf: Sebastian Benker traf in Überzahl zum umjubelten 1:1-Ausgleich ins Kreuzeck.