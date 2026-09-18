Mailands Goalie Smith wird zum Haie-Spielverderber

Die Innsbrucker Haie drängten, kämpften und trafen sogar im Powerplay – doch Mailands Goalie Smith wurde zum Spielverderber. Der Schlussmann hielt die Haie immer wieder auf Distanz. Am Ende jubelten die Norditaliener über einen 3:1-Sieg – den ersten der Vereinsgeschichte.
Ein munteres Hin und Her zum Auftakt: Im ersten Heimspiel der Haie gegen das neue Team aus Mailand bekamen die knapp 2.000 Fans in der Halle einiges geboten. Steven Owre feuerte immer wieder aus allen Lagen, Marcel Witting war in den Zweikämpfen voll da und Nikita Scherbak zeigte am Puck seine Klasse. „Unsere größte Stärke liegt aber im Powerplay“, betonte Haie-Boss Günther Hanschitz.
Ausgerechnet diese Stärke wollte im einzigen Überzahlspiel des ersten Drittels noch nicht so richtig zur Geltung kommen. Die Haie gingen dennoch mit einem torlosen Remis in die erste Pause. „Wir sind gut reingestartet, wir wussten, dass wir nur mehr Chancen kreieren müssen“, sagte Scherbak danach.
Doch im zweiten Drittel waren es zunächst die Gäste, die jubeln durften. Gut zwei Minuten nach Wiederbeginn nutzte Mailands Stürmer Blake McLaughlin eine Chance eiskalt aus und stellte auf 1:0 für die Norditaliener.
Die Antwort der Haie ließ etwas auf sich warten. Und ausgerechnet das Powerplay, lange Zeit eine Schwäche der Innsbrucker, wurde im dritten Drittel zum Trumpf: Sebastian Benker traf in Überzahl zum umjubelten 1:1-Ausgleich ins Kreuzeck.
Doch der Jubel war kaum verklungen, da schlug Mailand schon wieder zu. Nur Sekunden später stellte Stürmer Michael Dal Colle mit einem Schuss aus der Distanz die Führung der Norditaliener wieder her. „Unglaublich, das hat keiner mitbekommen“, wunderte sich Witting über den schnellen Gegentreffer zum 2:1.
Smith machte den Unterschied
Die Haie drängten in der Folge auf den neuerlichen Ausgleich, doch Mailands Goalie Smith war an diesem Abend nur schwer zu bezwingen. Und weil sich die Innsbrucker in der Offensive immer wieder ungenaue Abspiele leisteten, musste Joel Messner schließlich sogar zu einem Foul greifen, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern.
Bei 1:53 Minuten auf der Uhr nahm Haie-Goalie Sam Harvey seinen Platz auf der Bank ein. Die Haie warfen noch einmal alles nach vorne – doch Diego Cuglietta machte mit einem Empty-Net-Goal zum 3:1 endgültig den Deckel drauf. „Wir hatten viel mehr Chancen, waren aber nicht konsequent genug. Das war echt ein bisschen frustrierend“, sagte Benker.
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