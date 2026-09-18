Brenford trifft auf FC Chelsea – ab 21 Uhr LIVE

Nach dem guten Saisonstart des FC Chelsea unter dem neuen Trainer Xabi Alonso mussten die „Blues“ zuletzt zwei bittere Ergebnisse einstecken. Neben der Pleite beim Stadtrivalen FC Arsenal konnten sie auch zu Hause nicht gegen Aufsteiger Hull City gewinnen. Im London-Derby gegen den FC Brentford will man in der Liga nun zurück auf die Erfolgsspur finden.