Brenford trifft auf FC Chelsea – ab 21 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag der englischen Premier League: Brentford trifft zu Hause auf den FC Chelsea. Wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach dem guten Saisonstart des FC Chelsea unter dem neuen Trainer Xabi Alonso mussten die „Blues“ zuletzt zwei bittere Ergebnisse einstecken. Neben der Pleite beim Stadtrivalen FC Arsenal konnten sie auch zu Hause nicht gegen Aufsteiger Hull City gewinnen. Im London-Derby gegen den FC Brentford will man in der Liga nun zurück auf die Erfolgsspur finden.
Beim FC Brentford feierte im letzten Ligaspiel gegen den AFC Bournemouth der junge Österreich-Legionär Jannik Schuster sein Startelf-Debüt in der Premier League. Sportlich läuft es bei den „Bees“ gut – in vier Spielen blieb man bislang ohne Niederlage.
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