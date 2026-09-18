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Diese Medien haben bei Trump ab sofort Hausverbot

Außenpolitik
18.09.2026 21:54
US-Präsident Donald Trump schließt drei große Medien von Presse-Veranstaltungen im Weißen Haus ...
US-Präsident Donald Trump schließt drei große Medien von Presse-Veranstaltungen im Weißen Haus aus. Weitere sollen folgen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag drei renommierten Medien den Zutritt zum Weißen Haus untersagt. In einem Social-Media-Beitrag beschwerte er sich über deren Berichterstattung. 

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„Mit sofortiger Wirkung verbanne ich die Fake-News-Medien CNN, MSNOW ... und Politico ... aus dem Weißen Haus, da sie ständig ,FAKE NEWS‘ verbreiten“, schrieb Trump auf Truth Social. Er fügte hinzu, dass er die Namen weiterer Medien bekannt geben werde.

„Medien sollten nicht ständig FIKTION und LÜGEN schreiben oder berichten dürfen, wenn sie über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Trump-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika berichten“, erklärte Trump (siehe Posting unten).

Immer wieder Angriffe gegen Medien
Trump attackiert immer wieder Journalisten oder Medien, deren Berichterstattung ihm missfällt, ob vor Gericht, auf seiner Plattform Truth Social oder im direkten Gespräch mit Journalisten. Trump hat US-Sender auch wiederholt dazu aufgefordert, Satire- oder Nachrichtensendungen aus dem Programm zu nehmen, die ihm nicht gefallen oder in denen über ihn oder seine Regierung Witze gemacht oder Kritik geäußert wurde. Er hat zudem die Kommunikationsbehörde aufgefordert, Sendern die Lizenzen zu entziehen, nachdem er Nachrichten und andere Programme kritisiert hatte.

Der US-Nachrichtenagentur Associated Press untersagte er im vergangenen Jahr den Zutritt zu einigen Veranstaltungen, nachdem diese sich geweigert hatte, den „Golf von Mexiko“ wie von Trump per Dekret angeordnet „Golf von Amerika“ zu nennen.

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Trump vor wichtigen Zwischenwahlen am 3. November unter Druck
Viele Bürger sind unzufrieden mit Trumps Politik, seine Beliebtheit schrumpft wegen der hohen Lebenshaltungskosten und des Anstiegs der Spritpreise. Viele US-Bürger kritisieren auch seine Entscheidung, einen Krieg gegen den Iran zu beginnen, dessen Ausgang ungewiss ist. Am 3. November finden die wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress statt, die nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten abgehalten werden. Trumps Republikanern droht dabei vor allem im Repräsentantenhaus eine Niederlage. Sollten die Demokraten gewinnen, wollen sie zahlreiche Vorhaben Trumps blockieren und ein weiteres Amtsenthebungsverfahren einleiten.

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