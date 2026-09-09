Modelagentur warnt vor Shooting, das es nicht gibt

„Auf gar keinen Fall Anzahlung tätigen“

Niemand bei der Agentur kenne überhaupt den Namen des vermeintlichen Veranstalters, so Wachta. Eines der versprochenen Models sei zu jenem Zeitpunkt nicht einmal im Lande. Die Vorgehensweise sei „rechtlich schwer bedenklich“, man überlege auch rechtliche Schritte, also eine Betrugsanzeige. Fotografen rät er, für das versprochene Fotoevent auf gar keinen Fall Anzahlungen zu tätigen. Es werde etwas versprochen, das nicht den Tatsachen entspricht. Sollte schon jemand bezahlt haben, bleibt wohl nur der Gang zur Polizei.