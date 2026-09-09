Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie in einem Rennteam

Motorsport-Ass gründet eigene Rennakademie

Salzburg: Sport-Nachrichten
09.09.2026 11:03
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Motorsportler Philipp Eng sorgt für das Leben nach seiner aktiven Karriere vor. Der Salzburger möchte ambitionierten Rennfahrern sein Wissen beibringen und gründet deshalb eine eigene Akademie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Selbst fährt Philipp Eng in der IMSA-Langstreckenserie. Dort ist der 36-Jährige als Werksfahrer für BMW M Motorsport tätig, in Detroit landete er heuer auf dem zweiten Platz.

Neben seinen sportlichen Aktivitäten und seiner Arbeit als Formel-1-Experte bei ServusTV geht der Salzburger jetzt ein weiteres Projekt an: Er gründet eine eigene Rennakademie. Das gab er am Mittwochvormittag bekannt. „ERA – ENG Racing Academy“ lautet der Name.

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass das Coaching passt“, erklärt Eng. Das Konzept ist einfach: 40 Minuten fahren auf der Rennstrecke, 40 Minuten Datenauswertung gemeinsam mit den Experten. „Mein Ansatz ist, das gleich zu machen, wie ich es in fast 30 Jahren Motorsport erfahren habe. Wir haben alles eng an den Motorsport angelehnt, haben eine Box, die ausschaut wie in einem Rennteam und haben ein Catering. So dass unsere Gäste das Gefühl haben, sie sind Teil eines Rennteams.“ Die Teilnehmer kommen dazu mit ihren eigenen Autos zur Strecke, die bisherige Erfahrung spiele dabei keine Rolle. „Jeder, der bei uns einen Track Day gemacht hat, geht heim und ist ein besserer und sicherer Autofahrer“, betont Eng.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
09.09.2026 11:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.180 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
111.001 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
101.189 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3317 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
1690 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1401 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Wie in einem Rennteam
Motorsport-Ass gründet eigene Rennakademie
Sport Tv Logo
FC Bayerns Sportboss
Freund: „Das war eine Explosion der Gefühle!“
Musste ins Krankenhaus
Grödigs Cup-Aufstieg von Sorgen um Stürmer getrübt
Wieder Tabellenführer
„Die ganz großen Gegner stehen noch vor uns!“
„Unfassbar schön!“
Salzburger Klub stürmt an die Regionalliga-Spitze!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf