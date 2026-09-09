Motorsport-Ass gründet eigene Rennakademie

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass das Coaching passt“, erklärt Eng. Das Konzept ist einfach: 40 Minuten fahren auf der Rennstrecke, 40 Minuten Datenauswertung gemeinsam mit den Experten. „Mein Ansatz ist, das gleich zu machen, wie ich es in fast 30 Jahren Motorsport erfahren habe. Wir haben alles eng an den Motorsport angelehnt, haben eine Box, die ausschaut wie in einem Rennteam und haben ein Catering. So dass unsere Gäste das Gefühl haben, sie sind Teil eines Rennteams.“ Die Teilnehmer kommen dazu mit ihren eigenen Autos zur Strecke, die bisherige Erfahrung spiele dabei keine Rolle. „Jeder, der bei uns einen Track Day gemacht hat, geht heim und ist ein besserer und sicherer Autofahrer“, betont Eng.