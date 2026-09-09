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Duell gegen Schwester

Basketball-Weltenbummlerin dockt in Spanien an

Sport
09.09.2026 09:00
Rebekka Kalaydjiev (re.) reist in Sachen Basketball um die Welt.
Rebekka Kalaydjiev (re.) reist in Sachen Basketball um die Welt.(Bild: FIBA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Österreich, USA, Australien. Die Basketball-Visitenkarte von Rebekka Kalaydjiev hat schon einige spannende Destinationen aufzuweisen. Nun kommt mit Spanien eine weitere Station hinzu. Bekki schloss sich dem Drittligisten Barakaldo im Großraum Bilbao an.

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„Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer. Vor allem auch, weil meine Schwester Natalie ebenfalls in Spanien spielt“, ist Bekki vor einer Woche auf der iberischen Halbinsel gelandet.

In Australien sammelte Bekki auch viele Eindrücke.
In Australien sammelte Bekki auch viele Eindrücke.(Bild: Kalaydjiev)

Zu einem Liga-Duell mit ihrer Schwester wird es vorerst nicht kommen, da Natalie in Madrid zwar auch in der dritten Liga aber in einer anderen Conference spielt. „Aber wir werden bei einem Freundschaftsspiel gegeneinander auf dem Feld stehen“, freut sie sich auf dieses besondere Erlebnis.

Kalaydjiev erhielt den „Golden Hands Award“.
Kalaydjiev erhielt den „Golden Hands Award“.(Bild: Kalaydjiev)

Lebenstraum erfüllt
Mit der Saison beim Team Northern Force in Tasmanien erfüllte sich für die 26-Jährige ein Lebenstraum: „Ich liebe Australien, fühle mich dort auf eine ganz besondere Art und Weise frei. Dort zu spielen war einfach richtig cool. Jetzt wollte ich aber wieder näher an meiner Familie in Wien sein. Und die Lebensqualität in Spanien ist top.“

Die Saison in Australien schloss sie auch mit dem „Golden Hands Award“ ab, einer Auszeichnung für Pointguards. Nun dürfen sich die Spanierinnen auf Bekkis goldene Hände freuen.

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