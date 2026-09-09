Basketball-Weltenbummlerin dockt in Spanien an

Lebenstraum erfüllt

Mit der Saison beim Team Northern Force in Tasmanien erfüllte sich für die 26-Jährige ein Lebenstraum: „Ich liebe Australien, fühle mich dort auf eine ganz besondere Art und Weise frei. Dort zu spielen war einfach richtig cool. Jetzt wollte ich aber wieder näher an meiner Familie in Wien sein. Und die Lebensqualität in Spanien ist top.“