Hinterhäuser rechnet mit Salzburger Politik ab

„Ich darf nicht zu viel sagen“, erklärte Hinterhäuser mit Verweis auf das im Zuge der einvernehmlichen Vertragsauflösung vereinbarte Stillschweigen. Ihm liege bereits ein Schreiben des Anwalts des Landeshauptfraubüros vor. Dennoch sagte er: „Die Kunst ist so viel größer als der Kleingeist der Politik.“ Die Befähigung des politischen Personals zur Übernahme von Verantwortung, die dieses vermeine, tragen zu können, müsse vorab überprüft werden. Langfristig werde politisches Personal vergessen sein, die Salzburger Festspiele werde es aber weiterhin geben.