B178 bekommt neuen Steinschlagschutz

Zwischen Lofer und Unken entsteht an der B178 ein neuer Steinschlagschutzdamm. Das Land Salzburg investiert hier rund 1,1 Millionen Euro in die Verkehrssicherheit. Während der Bauarbeiten bleibt werktags nur eine Spur offen, der Verkehr wird per Ampel geregelt.
Der rund 380 Meter lange Damm entsteht kurz nach der Zufahrt zum Loferer Ortsteil Reith bergseitig der Straße und wird zwischen drei und sechs Meter hoch. Das Land Salzburg investiert rund 1,1 Millionen Euro in die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Pinzgau.
Das bisherige Steinschlagschutznetz in dem Abschnitt hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Mit dem neuen Damm soll der Schutz auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und dauern witterungsabhängig voraussichtlich bis Mitte Dezember. Kleinere Restarbeiten sind noch im Frühjahr 2027 vorgesehen. Dann wird auch die talseitige Fläche des Dammes begrünt.
Für die Dauer der Arbeiten wird ein Fahrstreifen der B178 auf rund 400 Metern gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampeln geregelt. An den Wochenenden soll der Baustellenbereich aber zweispurig befahrbar sein.
Auch der Mountainbike-Radweg über die Forststraße zwischen Reith und Liedersberg (Lehmmoos) wird aus Verkehrssicherheitsgründen während der Bauzeit gesperrt.
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