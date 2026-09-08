B178 bekommt neuen Steinschlagschutz

Das bisherige Steinschlagschutznetz in dem Abschnitt hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Mit dem neuen Damm soll der Schutz auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und dauern witterungsabhängig voraussichtlich bis Mitte Dezember. Kleinere Restarbeiten sind noch im Frühjahr 2027 vorgesehen. Dann wird auch die talseitige Fläche des Dammes begrünt.