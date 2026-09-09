Freund: „Das war eine Explosion der Gefühle!“

„Krone“: Herr Freund, welche Bedeutung hat die Champions League für Sie?

Christoph Freund: Eine sehr große, denn sie ist das Premiumprodukt des europäischen Fußballs. Ich verbinde sie mit vielen Emotionen sowie den besten Spielern und Mannschaften der Welt. Jahr für Jahr ist es ein ungemein spannender Wettbewerb, in dem man nicht vorhersagen kann, wie es am Ende ausgeht.