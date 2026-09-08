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Wieder Tabellenführer

„Die ganz großen Gegner stehen noch vor uns!“

Salzburg
08.09.2026 22:02
Straßwalchen ließ Thalgau keine Chance.
Straßwalchen ließ Thalgau keine Chance.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Klare Nummer im Duell zwischen Straßwalchen und Thalgau! Die Hausherren ließen den Gästen keine Chance und stürmten zurück an die Tabellenspitze. Trainer Scharrer freut‘s, warnt aber zugleich.

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Die volle Punkteausbeute hat Straßwalchen weiter fix! Die Flachgauer gewannen in der Salzburger Liga gegen Thalgau mit 5:0 und holten sich von Bürmoos die Tabellenführung zurück. Das Duo rangiert mit je 18 Zählern auf den Plätzen eins und zwei.

Salzburger-Liga-Duo setzt sich ab
Der Abstand auf Bramberg (Platz drei) beträgt nach sechs Partien bereits fünf Punkte. „Das Spiel war schon eine ganz klare Geschichte. Das hätte auch zur Pause schon höher ausfallen können für uns“, meinte Straßwalchens Cheftrainer Markus Scharrer. Luca Forthuber (29.) und Tobias Moser (33.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Doppelpacker Nico Oberascher (52.,75.) legte nach dem Seitenwechsel nach und für das Schlusswort waren die Gäste zuständig. Sebastian Wörndl (82.) buchsierte den Ball in der Schlussphase ins eigene Gehäuse. 

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Mit Bramberg wartet auf Straßwalchen „Härtetest“
Den Straßwalchenern war‘s egal. Die Freude über den Kantersieg groß. Aber: „Wir müssen auch sagen, dass die ganz großen Gegner in dieser Liga erst noch vor uns stehen“, mahnte Scharrer, der dabei schon auf das schwere Duell am Sonntag gegen Bramberg verwies. „Das wird ein richtiger Härtetest!“

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