„Die ganz großen Gegner stehen noch vor uns!“

Salzburger-Liga-Duo setzt sich ab

Der Abstand auf Bramberg (Platz drei) beträgt nach sechs Partien bereits fünf Punkte. „Das Spiel war schon eine ganz klare Geschichte. Das hätte auch zur Pause schon höher ausfallen können für uns“, meinte Straßwalchens Cheftrainer Markus Scharrer. Luca Forthuber (29.) und Tobias Moser (33.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Doppelpacker Nico Oberascher (52.,75.) legte nach dem Seitenwechsel nach und für das Schlusswort waren die Gäste zuständig. Sebastian Wörndl (82.) buchsierte den Ball in der Schlussphase ins eigene Gehäuse.