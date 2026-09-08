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Musste ins Krankenhaus

Grödigs Cup-Aufstieg von Sorgen um Stürmer getrübt

Salzburg
08.09.2026 22:38
Verletzte sich bei einem Pressball: Grödigs Daniel Leitz.
Verletzte sich bei einem Pressball: Grödigs Daniel Leitz.(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Grödig und Seekirchen meisterten den Aufstieg ins Viertelfinale des SFV-Landescups deutlich. Bei den anderen drei Regionalligisten wurde es jedoch knapper. Während Hallein gegen Saalfelden ins Elfmeterschießen musste, entging St. Johann der Cup-Blamage nur knapp.

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Regionalligist Grödig meisterte die Cup-Pflichtaufgabe im Derby bei Anif im Schongang. Die Mannschaft von Cheftrainer Arsim Deliu jubelte über einen 3:0-Erfolg im Derby bei Salzburgligist Anif. Der Endstand fiel dabei schon in der 16. Minute.

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Das ist nicht unser Anspruch, weil wir immer Bestleistung bringen wollen.

Tim PAUMGARTNER, SV Grödig

Bild: Andreas Tröster

„Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt und schnell drei Tore erzielt. Danach haben wir einen Gang rausgenommen. Das ist nicht unser Anspruch, weil wir immer Bestleistung bringen wollen“, sagte Grödigs Tim Paumgartner nicht ganz zufrieden. Bitter auch: Daniel Leitz verletzte sich nur drei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Pressball schwer und musste nach der Partie ins Krankenhaus. Als Erstdiagnose soll das Innenband des 33-Jährigen betroffen sein. Eine MRT-Untersuchung soll die genauere Art der Verletzung diagnostizieren. „Wenigstens kein Wadenbeinbruch. Ein paar gerissene Bänder kann man da schon besser verkraften“, konnte Leitz gegenüber der „Krone“ schon wieder witzeln.

War der Mann des Abends: Seekirchens Ben Leitenstorfer (mitte).
War der Mann des Abends: Seekirchens Ben Leitenstorfer (mitte).(Bild: Adi Aschauer)

Stürmer erzielt Hattrick bei Seekirchens lockerem Cup-Sieg
Auch Seekirchen kam auswärts in Oberalm nicht ins Stolpern. Der Regionalligist aus dem Flachgau gewann souverän mit 3:0 und konnte sich dabei vor allem beim unaufhaltsamen Ben Leitenstorfer bedanken. Mit drei Treffern schnürte der Stürmer einen Hattrick. „Dafür ist er da. Als Stürmer muss er einfach Tore machen“, blieb Seekirchens Tomislav Jonjic überraschend trocken. 

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Kletzl-Crew verhindert Cup-Blamage nur knapp
Spannend machten es hingegen Hallein und St. Johann. Die Tennengauer bogen den FC Pinzgau nach Elfmeterschießen 4:2 (0:0 nach Verlängerung), die Pongauer zitterten sich in Mittersill (1. Landesliga) nach 0:2-Rückstand doch noch mit 4:3 weiter. „Im letzten Spiel hatte ich noch mehr Haare“, schmunzelte St. Johann-Trainer Bernhard Kletzl, der mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden war. Der Flachgauer gab allerdings – wie schon beim Zittersieg in Lamprechtshausen – erneut einigen jungen Spielern Einsatzzeiten. „Das ist dann immer ein Ritt auf Messers Schneide. Dass das aber kein cleverer Auftritt war, wissen die Jungs. Die Reaktion hat mir aber nach dem Rückstand sehr gefallen“, erklärte Kletzl. 

Drei Landescup-Duelle am Mittwoch
Am Mittwoch stehen in der vierten Runde des Landescups weitere Partien an. Mühlbah im Pinzgau erwartet Eugendorf, Golling trifft auf Neumarkt und Bruck will Bramberg ärgern. 

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