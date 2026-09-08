Grödigs Cup-Aufstieg von Sorgen um Stürmer getrübt

„Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt und schnell drei Tore erzielt. Danach haben wir einen Gang rausgenommen. Das ist nicht unser Anspruch, weil wir immer Bestleistung bringen wollen“, sagte Grödigs Tim Paumgartner nicht ganz zufrieden. Bitter auch: Daniel Leitz verletzte sich nur drei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Pressball schwer und musste nach der Partie ins Krankenhaus. Als Erstdiagnose soll das Innenband des 33-Jährigen betroffen sein. Eine MRT-Untersuchung soll die genauere Art der Verletzung diagnostizieren. „Wenigstens kein Wadenbeinbruch. Ein paar gerissene Bänder kann man da schon besser verkraften“, konnte Leitz gegenüber der „Krone“ schon wieder witzeln.