Lokalbahn-Warnglocke reißt Kinder aus dem Schlaf

„Laura hat erst um 0.30 Uhr schlafen können. Es hat oft geläutet“, erzählt ihre Mama Katrin Lachout. „Man hört das durch die geschlossenen Fenster. Und wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht.“ Das Gebiet rund um die Haltestelle Oberndorf-Laufen ist dicht besiedelt, die nächsten Fenster gerade einmal 15 Meter davon entfernt.