Salzburger Klub stürmt an die Regionalliga-Spitze!

Samstag kommt St. Johann zum Regionalliga-Derby

Der aber auch leicht auf die Euphoriebremse stieg. „Bei uns wird sich nichts ändern. Wir wissen alle, dass es auch schnell wieder andere Phasen geben kann. Die Ziele bleiben gleich. Wir leben im Moment und das werden wir beibehalten“, meinte der 33-Jährige. Den Platz an der Sonne verteidigen können die Grünauer schon am kommenden Samstag. Dann gastiert St. Johann zum Derby.