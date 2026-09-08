Salzburger Klub stürmt an die Regionalliga-Spitze!

Mit einem 2:1-Sieg im Regionalliga-Nachtrag in Wallern stürmte Wals-Grünau am Dienstag an die Tabellenspitze. Die Freude im Team von Bernhard Huber-Rieder ist zwar riesengroß, die Ziele sollen vorerst aber nicht angepasst werden.
„Unfassbar schön. Ich bin sehr dankbar. Ich fühle einfach nur die puren Emotionen. Es passieren gerade sehr schöne Sachen“, tat sich Grünaus Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder schwer, die richtigen Worte zu finden. Kein Wunder, gewann seine Crew zuvor beim bisherigen Nordliga-Leader Wallern in aller Souveränität mit 2:1 und krallte sich von den Oberösterreichern die Tabellenspitze.
Jeder gibt alles und das ist schlussendlich auch der Lohn für die harte Arbeit.
Bernhard HUBER-RIEDER, Cheftrainer Wals-Grünau
Christian Schnöll und Valdrin Kadrija brachten die Flachgauer in Führung. Für Spannung in Abschnitt zwei sorgte Oliver Affenzeller, der nach 65. Minuten den 2:1-Anschluss markierte. „Es war schon eine offene Partie aber wir haben in der ersten Hälfte keine einzige Chance zugelassen und am Ende mit vollstem Willen alles wegverteidigt. Jeder gibt alles und das ist schlussendlich auch der Lohn für die harte Arbeit“, sagte Huber-Rieder.
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Samstag kommt St. Johann zum Regionalliga-Derby
Der aber auch leicht auf die Euphoriebremse stieg. „Bei uns wird sich nichts ändern. Wir wissen alle, dass es auch schnell wieder andere Phasen geben kann. Die Ziele bleiben gleich. Wir leben im Moment und das werden wir beibehalten“, meinte der 33-Jährige. Den Platz an der Sonne verteidigen können die Grünauer schon am kommenden Samstag. Dann gastiert St. Johann zum Derby.
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