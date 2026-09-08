Landwirtschaftskammer um weitere Anklage reicher

Ebenfalls beschuldigt war zudem die Abteilungsleiterin. Weil nicht bewiesen werden konnte, ob sie tatsächlich wusste, dass es sich bei ihrer Gehaltserhöhung um Amtsmissbrauch handelt, wurde sie freigesprochen. Ebenso vom Verdacht der Urkundenunterdrückung. Angeblich von ihr mitgenommene Dokumente aus der Landwirtschaftskammer konnten bei einer Hausdurchsuchung nicht gefunden werden.