Lungauer für seinen Einsatz ausgezeichnet

Daniel Perner aus Ramingstein ist Salzburgs „Zivildiener des Jahres“. Der Zivi der Lebenshilfe-Werkstätte Tamsweg überzeugte mit großem Engagement für Menschen mit Behinderungen. Heuer gibt es eine Besonderheit: Salzburg stellt sogar zwei Landessieger.
Heute Abend werden im Bundeskanzleramt die „Zivildiener des Jahres“ ausgezeichnet. Jedes Jahr werden dabei Zivildiener ausgezeichnet, die sich besonders engagiert haben. Aus mehr als 150 Nominierungen hat eine Fachjury neun Landessieger ausgewählt. Der Salzburger Landessieger heißt Daniel Perner und kommt aus Ramingstein. Seinen Zivildienst absolvierte er in der Werkstätte Tamsweg der Lebenshilfe Salzburg.
Laut Jury schuf er mit seiner warmherzigen Art eine Atmosphäre, in der sich die Menschen angenommen, verstanden und bestärkt fühlten. Besonders beeindruckend war sein Talent, Menschen zu motivieren und in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken. Es war ihm ein Anliegen, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen nicht nur zu fördern, sondern auch langfristig zu erhalten.
„Mit viel Feingefühl suchte er aktiv den Kontakt zu allen und gestaltete gemeinsam mit ihnen zahlreiche Aufgaben und Aktivitäten. Dabei gelang es ihm immer wieder, Menschen behutsam aus ihrer Komfortzone herauszuführen und ihnen neue, wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen“, sagt Simone Egger von der Lebenshilfe Salzburg.
Eine Besonderheit gibt es heuer: Salzburg hat eigentlich gleich zwei Landessieger. Der Tiroler „Zivildiener des Jahres“ ist ebenfalls Salzburger. Er kommt aus Bad Gastein und absolvierte seinen Zivildienst beim Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.