Lungauer für seinen Einsatz ausgezeichnet

Laut Jury schuf er mit seiner warmherzigen Art eine Atmosphäre, in der sich die Menschen angenommen, verstanden und bestärkt fühlten. Besonders beeindruckend war sein Talent, Menschen zu motivieren und in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken. Es war ihm ein Anliegen, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen nicht nur zu fördern, sondern auch langfristig zu erhalten.