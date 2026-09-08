Feuerwehr rückte zu defektem Gefahrgut-Lkw aus

Ausgerechnet ein Gefahrgut-Lkw mit einem gefährlichen Defekt fiel der Polizei am Montagabend auf der Westautobahn (A1) auf: Aus dem Auflieger trat Flüssigkeit aus, die Freiwillige Feuerwehr Wals-Siezenheim musste anrücken. Zudem waren auch das Rote Kreuz und Autobahnbetreiber Asfinag im Einsatz.
Sofort nach dem Eintreffen beim Lkw sicherte die Feuerwehr den Gefahrenbereich ab und stellte sicher, dass kein Feuer ausbrechen kann. Danach wurde der Anhänger provisorisch abgedichtet. Für den Lkw ging es dann mit Begleitung der Autobahnpolizei zu einem sicheren Abstellplatz.
Bevor die Tour für den Fahrer weitergehen kann, muss zuerst in einen neuen Anhänger umgeladen werden. Insgesamt dauerte der Einsatz knapp eineinhalb Stunden.
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