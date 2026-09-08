Feuerwehr rückte zu defektem Gefahrgut-Lkw aus

Sofort nach dem Eintreffen beim Lkw sicherte die Feuerwehr den Gefahrenbereich ab und stellte sicher, dass kein Feuer ausbrechen kann. Danach wurde der Anhänger provisorisch abgedichtet. Für den Lkw ging es dann mit Begleitung der Autobahnpolizei zu einem sicheren Abstellplatz.