Eine Nacht pro Jahr gegen Lichtverschmutzung

Als ein Zeichen gegen künstliche Dauerbeleuchtung gilt die „Earth Night“ (Erdnacht). Dabei werden einmal pro Jahr etwa die Beleuchtungen an Sehenswürdigkeiten bewusst nicht eingeschaltet – auch in der Stadt Salzburg. Zudem ist die Bevölkerung zum Mitmachen eingeladen.
Konkret geht es dabei um den 11. September. Weltweit wird dann darauf geachtet, der zunehmende Lichtverschmutzung mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. Das soll zu einem bewussten Umgang mit künstlicher Beleuchtung führen.
Zudem sind Unternehmen, private Haushalte und Organisationen zum Mitmachen eingeladen und sollten – wenn möglich – die Beleuchtung ab der Dämmerung reduzieren oder gleich ausgeschaltet lassen.
In der Stadt Salzburg werden an diesem Abend Sehenswürdigkeiten wie die Festung nicht beleuchtet – für eine Nacht. Auch die Amtsgebäude bleiben dunkel. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Straßenbeleuchtung natürlich an.
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