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Ex-Leistungsträger der Austria hat Verein gefunden

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.09.2026 14:29
Sebastian Aigner war lange ein wichtiger Bestandteil von Austria Salzburg.
Sebastian Aigner war lange ein wichtiger Bestandteil von Austria Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Traum vom Engagement in Deutschland hat sich für Sebastian Aigner erfüllt. Der Defensivspieler, der bis zum Ende der vergangenen Saison Stammspieler bei Austria Salzburg war, wechselt in die vierte deutsche Liga. 

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Die Suche ist beendet! Sebastian Aigner hat einen neuen Verein gefunden. Der langjährige Stammspieler von Zweitligist Austria Salzburg kickt ab sofort für den deutschen Viertligisten Carl Zeiss Jena, unterschrieb dort einen Vertrag bis Saisonende und erhält die Trikotnummer 14.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es mehrere Angebote aus Osteuropa, zudem zerschlug sich ein Engagement bei Sandhausen. Kürzlich signalisierte auch die Austria, die in personellen Nöten steckt, Interesse an einer Rückholaktion des 25-Jährigen. Das gelang den Violetten aber nicht.

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„Sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann“
Im deutschen Bundesland Thüringen darf sich Aigner jetzt auf Heimspiele in einem 15.000 Zuschauer fassenden Stadion freuen. Sportchef Miroslav Jovic hält große Stücke auf den vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der in der Akademie der Bullen ausgebildet wurde und 39 Bundesligaspiele für Altach absolvierte: „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen kann.“ 

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