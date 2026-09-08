Ex-Leistungsträger der Austria hat Verein gefunden

„Sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann“

Im deutschen Bundesland Thüringen darf sich Aigner jetzt auf Heimspiele in einem 15.000 Zuschauer fassenden Stadion freuen. Sportchef Miroslav Jovic hält große Stücke auf den vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der in der Akademie der Bullen ausgebildet wurde und 39 Bundesligaspiele für Altach absolvierte: „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen kann.“