Ex-Leistungsträger der Austria hat Verein gefunden

Der Traum vom Engagement in Deutschland hat sich für Sebastian Aigner erfüllt. Der Defensivspieler, der bis zum Ende der vergangenen Saison Stammspieler bei Austria Salzburg war, wechselt in die vierte deutsche Liga.
Die Suche ist beendet! Sebastian Aigner hat einen neuen Verein gefunden. Der langjährige Stammspieler von Zweitligist Austria Salzburg kickt ab sofort für den deutschen Viertligisten Carl Zeiss Jena, unterschrieb dort einen Vertrag bis Saisonende und erhält die Trikotnummer 14.
In den vergangenen Wochen und Monaten gab es mehrere Angebote aus Osteuropa, zudem zerschlug sich ein Engagement bei Sandhausen. Kürzlich signalisierte auch die Austria, die in personellen Nöten steckt, Interesse an einer Rückholaktion des 25-Jährigen. Das gelang den Violetten aber nicht.
„Sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann“
Im deutschen Bundesland Thüringen darf sich Aigner jetzt auf Heimspiele in einem 15.000 Zuschauer fassenden Stadion freuen. Sportchef Miroslav Jovic hält große Stücke auf den vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der in der Akademie der Bullen ausgebildet wurde und 39 Bundesligaspiele für Altach absolvierte: „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.