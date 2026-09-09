Seilbahn, Unterwasser-Garage und U-Bahn als Lösung

FIASKO

Es endete mit einem Absturz, so wie es die meisten ohnehin schon geahnt hatten: Die Menschen lehnten bei einer Bürgerbefragung das Abenteuer ab. Das war auch das feierliche Begräbnis jenes Plans, die Lokalbahn bis zum Mirabellplatz zu führen, ein vernünftiges Unterfangen, denn von dort ist jeder Punkt in der Altstadt in wenigen Minuten Fußweg erreichbar. Prompt setzte Linz das Vorhaben um: Flink holten die Planer jene Millionen aus dem Budget in Wien, die für die Öffi-Projekte in Salzburg vorgesehen waren. An der Donau wird die Stadt-Regional-Bahn verwirklicht und die S-Bahn ins Mühlviertel ausgebaut.