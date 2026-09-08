Bauer im Gerichts-Streit mit Blumenpflücker (18)

Verhandelt wurde der Fall eines Flachgauer Bauern. Dieser soll am Abend des 8. Mai 2026 laut Anklage einen Mann (18) auf seinem Feld mit einer Eisenstange verletzt haben. Das Opfer selbst habe er zuvor nicht gekannt. Der Angeklagte erläuterte eingangs, dass Nachbarkinder stets durch sein Feld liefen oder darauf mit dem Rad fahren würden. „Die Grundlage von uns Bauern ist die Wiese. Wir brauchen sie für das Futter“, schilderte der Angeklagte.