Bund bremst blaue Glücksspiel-Pläne aus

Linke Hand wisse nicht, was die rechte macht

Mitnichten sei dies so, lässt Svazek wissen: „Es sind keine direkten zusätzlichen Kosten. Ja, wir haben einen Experten eingestellt, der die Ausschreibung der Konzessionen gemacht hat. Aber wir brauchen ihn künftig für den Vollzug und rechtliche Beurteilungen – auch wenn das neue Gesetz erst irgendwann kommt. Und wenn nicht, werden wir unsere Pläne weiter umsetzen.“