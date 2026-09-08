Pinzgau jubelt! Mit Traumtor zum ersten Saisonsieg

Es ist geschafft! Im siebenten Saisonspiel hat Pinzgau Saalfelden endlich den ersten Sieg in der Regionalliga Nord gefeiert. Für Aufsehen sorgte dabei vor allem Kapitän Philipp Zehentmayr mit seinem sensationellen Treffer zum 1:0 gegen die Ried Amateure. Alle Highlights der Runde gibt es bei uns im Video.