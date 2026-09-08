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Salzburger Bilanz

Fast zwei Dutzend Nutztiere durch Wölfe verendet

Salzburg
08.09.2026 17:30
Wölfe sind weiterhin aktiv im Bundesland Salzburg.
Wölfe sind weiterhin aktiv im Bundesland Salzburg.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Wolf ist weiter aktiv im Bundesland Salzburg. Heuer sind bislang 22 Nutztiere durch Wolfsangriffe verendet, darunter zwölf Ziegen, sechs Schafe und vier Kälber. Die Risszahlen liegen trotzdem unter dem Niveau des Vorjahres.

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Zusätzlich zu den 22 Nutztieren wurden drei Tiere verletzt und vier weitere als vermisst gemeldet. Dokumentiert ist außerdem ein Rehbock, der von einem Wolf getötet wurde. Heuer wurden im Bundesland Salzburg bislang fünf Wölfe nachgewiesen. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen. Gleichzeitig sind die Nutztierrisse 2026 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Parallel wird der Herdenschutz der Tiere weiter gefördert. Knapp die Hälfte der schaf- und ziegenhaltenden bäuerlichen Betriebe in Salzburg hat bereits präventive Schutzmaßnahmen umgesetzt. Gefördert werden vor allem Zaunmaterial, Netze, elektrische Impulsgeber und weiteres technisches Zubehör.

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Zum Herdenschutz gehören neben Förderungen auch technische Informationen und Beratung. Bei Rissbegutachtungen werden mögliche Schutzmaßnahmen direkt mit den Betroffenen besprochen.

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