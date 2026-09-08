Fast zwei Dutzend Nutztiere durch Wölfe verendet

Zusätzlich zu den 22 Nutztieren wurden drei Tiere verletzt und vier weitere als vermisst gemeldet. Dokumentiert ist außerdem ein Rehbock, der von einem Wolf getötet wurde. Heuer wurden im Bundesland Salzburg bislang fünf Wölfe nachgewiesen. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen. Gleichzeitig sind die Nutztierrisse 2026 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.