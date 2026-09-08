Vom einstigen Final-Traum zum freiwilligen Abstieg

Vor zwei Jahren träumten die Salzburg Ducks noch von der Austrian Bowl, nun geht es freiwillig zurück in die zweite Liga. Auf dem Weg nach oben verließen die Enten ihren einst erfolgreichen Kurs. Jetzt beginnt in der Division I praktisch alles wieder bei null.
Bereits in den kommenden zwei bis drei Jahren stehen wir in der Austrian Bowl!“ Große Worte, die der damalige sportliche Leiter der Salzburg Ducks, Ara Einy, im Juli 2024 wählte. Gut zwei Jahre später ist klar: Statt um den Titel im Football-Oberhaus zu kämpfen, treten die Enten freiwillig den Gang in die Division I an.
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