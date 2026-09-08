„Rechenzentren sind ein extrem boomendes Geschäft“



Geschäft mit Energie wächst

Die Miba feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und erwirtschaftete zuletzt mit weltweit 7350 Mitarbeitern rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Die Produktpalette der Technologiegruppe ist breit. Ein wachsendes Geschäftsfeld sind Serverfarmen, die derzeit überall auf der Welt aus dem Boden sprießen. „Wir liefern Gleitlager für die großen Gasmotoren zur Energieversorgung von Rechenzentren“, erklärt Mitterbauer. Und wenn eine Serverfarm – wie jene von Google in Kronstorf – direkt am Stromnetz hängt, liefert die Miba Teile für die Notstromaggregate. „Das ist gerade ein extrem boomendes Geschäft“, sagt der CEO.