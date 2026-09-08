Ohne Angehörige geht in der Pflege Älterer nichts

„Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst und eine tragende Säule des sozialen Oberösterreichs“, sagt Landesrat Christian Dörfel (ÖVP). Dieser Einsatz verdiene nicht nur Anerkennung, die Familien müssten auch spürbar entlastet werden. Und genau darauf legt das Land deshalb einen Schwerpunkt in seiner Pflegestrategie 2040, informierte der Landesrat am Dienstag: So sollen unter anderem die mobilen Dienste weiter gestärkt und die Tagesbetreuung ausgebaut werden.