Burschen verirrten sich bei Abenteuerausflug

Orientierung verloren

Vor den Felswänden stehend, entschlossen sie sich weiter hochzuklettern, um von oben die Aussicht auf den See zu genießen. Doch das war keine gute Idee. Um etwa 20.20 Uhr kontaktierte der 16-Jährige telefonisch schließlich seinen Vater, und erklärte, dass sie sich in einer Schlucht am Traunstein befinden würden. Sie hätten allerdings die Orientierung verloren und würden Hilfe benötigen. Der 51-jährige Vater setzte gegen 20.50 Uhr den Notruf ab, woraufhin die Bergrettung und Alpinpolizei Gmunden alarmiert wurden.