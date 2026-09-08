Ars Electronica Center: Abenteuer aus der Zukunft

Ein Kopierer als kreativer Künstler

Hier dreht sich fast alles um Sprache, oder genauer gesagt: um sprechende Maschinen, die zudem reichlich Fantasie entwickeln. So kann man einen Teddybären oder einen Wecker in eine Mikrowelle legen. Setzt man anschließend Kopfhörer auf, erzählt das Objekt im Inneren seine ganz eigenen Geschichten. Man kann aber auch an einer anderen Station mit Raben in deren Sprache plaudern oder mit einem Kopierer arbeiten, der aus den Skizzen der Besucher kreative Kunstwerke entstehen lässt.