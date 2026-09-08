Lastwagen kippte nach Kollision mit Sattelzug um

Langwierige Aufräumarbeiten

Er prallte in weiterer Folge gegen einen Rohrdurchlass, wodurch das Fahrzeug zum Stillstand kam und auf die Beifahrerseite kippte. Der 44-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die B134 war für Aufräumarbeiten für knapp vier Stunden gesperrt.