Lastwagen kippte nach Kollision mit Sattelzug um

Eine Spiegelkollision zwischen zwei Schwerfahrzeugen lösten am Dienstag in Fraham einen folgenschweren Unfall aus. Ein beteiligter Lastwagen kam von der Fahrbahn ab, kippte daraufhin auf die Beifahrerseite.
Am Dienstag gegen 12.30 Uhr lenkte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Land einen Lastwagen auf der B134 von Eferding in Richtung Wels. Zu selben Zeit war ein Welser (62) mit seinem Sattelkraftwagenzug in die Gegenrichtung unterwegs.
Aus unklarer Ursache kollidiert
Im Gemeindegebiet von Fraham soll der Ältere laut Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit den Außenspiegeln, daraufhin kam der 44-Jährige mit seinem Lkw rechts von der Straße ab.
Langwierige Aufräumarbeiten
Er prallte in weiterer Folge gegen einen Rohrdurchlass, wodurch das Fahrzeug zum Stillstand kam und auf die Beifahrerseite kippte. Der 44-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die B134 war für Aufräumarbeiten für knapp vier Stunden gesperrt.
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