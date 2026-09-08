Dachstein-Gletscher wird seit 20 Jahren beobachtet

Ein Festakt, bei dem es eigentlich nichts zu feiern gab. Seit 20 Jahren nun gibt es das wissenschaftliche Messprogramm am Dachstein-Gletscher. Und die Daten, die man erhalten hat und die Bilder, die vom Gletscher zu sehen sind, sprechen eine deutliche Sprache. In den 20 Jahren seit Bestehen des Programms ging rund ein Quadratkilometer Eisfläche – das sind knapp 150 Fußballfelder – verloren. Zudem schmolz die Hälfte des Eisvolumens – von etwa 150 Millionen Kubikmeter Eis auf heute rund 76 Millionen Kubikmeter Eis. Die mittlere Eisdicke ist von 50 Meter auf 36 Meter gesunken.