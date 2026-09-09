Wer hat das Leben von Sonja auf dem Gewissen?

Viele Fragen bleiben weiter unbeantwortet

Der Leichnam wies gleich mehrere Stichwunden – auch im Bereich des Rückens – auf. „Es gibt nichts Neues zu berichten. Die Ermittlungen laufen, wir lassen der Polizei ihre Arbeit machen“, heißt es dazu Dienstagmittag auf „Krone“-Anfrage von der Staatsanwaltschaft Wels.

Somit bleiben mehr als eine Woche nach dem Ableben der 53-Jährigen weitere spannende Fragen offen: Wann genau ist die Frau, die vor ihrem Tod in der offenen psychiatrischen Abteilung des nahen Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck untergebracht war, gestorben? Ist der Fundort auch der Tatort? Wurde die Tatwaffe gefunden? Und: Gibt es Verdächtige?