Spannende LASK-Prognose von Ex-ÖFB-Teamspieler

Die sensationelle Leistung des LASK gegen Celtic in der Qualifikation zur Champions League (Aufstieg trotz 0:3-Niederlage im Hinspiel und frühem 0:1-Rückstand im Rückspiel) hat auch Trauner beeindruckt, wie er in der Servus-TV-Sendung „Sport & Talk im Hangar 7“ erklärt: „Sie sind in Rückstand geraten und waren insgesamt 0:4 hinten. Dann drehen sie das noch. Hut ab vor dieser mannschaftlichen Leistung und dieser Mentalität.“