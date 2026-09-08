Spannende LASK-Prognose von Ex-ÖFB-Teamspieler

Der LASK startet am Dienstag (ab 18:45 im sportkrone.at-Liveticker) gegen AEK Athen ins Champions-League-Abenteuer. Nach dem Wunder gegen Celtic in der Qualifikation wird dem Team von Trainer Didi Kühbauer einiges zugetraut – auch von Ex-ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner.
Die sensationelle Leistung des LASK gegen Celtic in der Qualifikation zur Champions League (Aufstieg trotz 0:3-Niederlage im Hinspiel und frühem 0:1-Rückstand im Rückspiel) hat auch Trauner beeindruckt, wie er in der Servus-TV-Sendung „Sport & Talk im Hangar 7“ erklärt: „Sie sind in Rückstand geraten und waren insgesamt 0:4 hinten. Dann drehen sie das noch. Hut ab vor dieser mannschaftlichen Leistung und dieser Mentalität.“
Spätestens seit diesem Match ist jeder Gegner vor den Linzern gewarnt. Zurecht, wie Trauner anmerkt: „Solche Erfolge schweißen noch mehr zusammen. Die Mannschaft entwickelt mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis, dass sie jedes Spiel gewinnen können. So werden sie auch die Spiele in der Ligaphase angehen.“ Als erster Gegner wartet in Athen der dortige Traditionsverein AEK.
Aufstieg möglich?
Wesentlich für den Erfolg des Double-Siegers ist Trainer Didi Kühbauer. „Er kann eine Mannschaft führen, eine Mannschaft zusammenbringen und unglaublich motivieren“, so Trauner, der seine Karriere im Sommer beendet hat.
Demnach ist dem LASK in der Königsklasse durchaus einiges zuzutrauen, legt sich Trauner fest und wagt als abschließende Prognose: „Ich glaube schon, dass sie es wirklich schaffen können und die Ligaphase überstehen.“
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