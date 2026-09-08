Extremraser (30) wegen Mordversuchs verurteilt

Kein Vorsatz

„Man muss realistisch genug sein, dass es eine Verurteilung geben wird. Es gibt gewisse Delikte, die sich nicht wegdiskutieren lassen – zum Beispiel die Sachbeschädigung an Polizeifahrzeugen. Ich bin aber nach wie vor der festen Überzeugung, dass mein Mandant hier keinen Vorsatz hatte um jemanden auch versuchsweise zu ermorden“, hielt Lanzinger fest. Bereits zu Mittag zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und waren anderer Meinung wie der Verteidiger.