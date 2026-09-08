Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lange Verfolgungsjagd

Extremraser (30) wegen Mordversuchs verurteilt

Oberösterreich
08.09.2026 15:11
Der Wagen des 30-Jährigen.
Der Wagen des 30-Jährigen.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Am 9. Februar fuhr ein Deutscher (30) in einem eigentlich gesperrten Baustellenbereich auf einen Bauarbeiter zu, der sich gerade noch retten konnte. Danach lieferte er sich eine 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Donnerstag wurde er am Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes verurteilt – nicht rechtskräftig.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Statt auf dem Fahrersitz musste ein 30-jähriger Deutscher am Dienstag zum zweiten Mal auf der Anklagebank im Landesgericht Wels Platz nehmen. Der erste Prozess am 14. Juli war aus Zeitgründen vertagt worden. Am Dienstag wurde das Verfahren gegen den Extremraser fortgesetzt.

Lange Wahnsinnsfahrt
Laut Anklage soll sich die Wahnsinnsfahrt wie folgt abgespielt haben: Die A 25 (Welser Autobahn) war am Abend des 9. Februar wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Es gab einen Stau, der mehrere hundert Meter weit reichte. Der Deutsche habe sich zwischen den wartenden Autos beziehungsweise am Pannenstreifen durchgeschlängelt und sei – eine Straßensperre und LED-Warner ignorierend – in den Baustellenbereich eingefahren.

Dort sei er mit 150 km/h auf einen Arbeiter zugefahren, der in letzter Sekunde zur Seite springen konnte. Der Vorfall zog eine 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei nach sich, bei der der Angeklagte mit 200 bis 240 km/h gefahren und mehrfach versucht haben soll, Polizeiautos zu rammen.

Lesen Sie auch:
Der Audi blieb mit kaputten Reifen liegen, rechts vorne war er nur noch auf der Felge gerollt.
Mordversuch-Anklage
Raser soll direkt auf Bauarbeiter zugefahren sein
19.05.2026

Kaum zu stoppen
Erst als er schließlich nur mehr auf der Felge fuhr, gelang es der Exekutive, ihn einzukesseln. Verteidiger Michael Lanzinger sprach beim ersten Verhandlungstermin von einem „Tunnelblick“ seines Mandanten. Der 30-Jährige selbst führt „finanziellen Stress“ ins Treffen. Seine Schwester stellte hingegen in den Raum, dass er Wahnvorstellungen und Halluzinationen habe. Neben versuchtem Mord wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann auch Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, schwere Nötigung und Sachbeschädigung vor.

Kein Vorsatz
„Man muss realistisch genug sein, dass es eine Verurteilung geben wird. Es gibt gewisse Delikte, die sich nicht wegdiskutieren lassen – zum Beispiel die Sachbeschädigung an Polizeifahrzeugen. Ich bin aber nach wie vor der festen Überzeugung, dass mein Mandant hier keinen Vorsatz hatte um jemanden auch versuchsweise zu ermorden“, hielt Lanzinger fest. Bereits zu Mittag zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und waren anderer Meinung wie der Verteidiger.

Kurz nach 14 Uhr fiel das Urteil. Die Geschworenen sprachen den 30-jährigen Deutschen wegen versuchten Mordes schuldig. Der Mann wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.09.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
223.549 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
103.095 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
93.400 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3972 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3143 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1942 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Oberösterreich
Kühbauer als Schlüssel
Spannende LASK-Prognose von Ex-ÖFB-Teamspieler
Lange Verfolgungsjagd
Extremraser (30) wegen Mordversuchs verurteilt
Fokus in Strategie
Ohne Angehörige geht in der Pflege Älterer nichts
Alles dreht sich um KI
Ars Electronica Center: Abenteuer aus der Zukunft
Beute um 200.000 Euro
Wohnungen ausgeräumt: Brüder aus Chile in Haft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf