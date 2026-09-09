LASK hadert: „Nicht schlecht verkauft, aber …“

Dass das LASK-Comeback von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kaljdzic, der in der 74. Minute eingewechselt wurde, im Finish fast noch Früchte trug, wäre angesichts seines Last-Minute-Treffers bei der WM gegen Algerien schon fast kitschig gewesen. „Ein bisschen zu viel Respekt“ vor dem Gegner ortete der Wiener, der es nach seinem ersten Pflichtspiel nach der Endrunde „noch nicht übertreiben“ will. Auch für ihn war klar, dass das Niveau „ein anderes als in der österreichischen Liga“ ist. Ins selbe Horn stieß Horvath, der auf die veränderten sportlichen und mentalen Anforderungen in der Königsklasse verwies. „Wir müssen uns mehr zutrauen, vor allem mit dem Ball“, sagte der Routinier.