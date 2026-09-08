Die Aufstellung: So startet der LASK bei AEK Athen

„Ready sein“ im Hexenkessel

Jene Einstellung, die den Kraftakt möglich gemacht hatte, forderte Coach Dietmar Kühbauer auch vor dem Abflug nach Athen. „Das Entscheidende ist, dass meine Burschen wieder diese Leidenschaft aufbringen, alles aufzubringen und mutig sind“, erklärte der Burgenländer, der in 36 Spielen seit seinem LASK-Comeback erst drei Niederlagen hinnehmen hat müssen. Im Duell zweier bei den Statistik-Anbietern nur als Außenseiter auf ein Weiterkommen gehandelter Klubs dürfe sich sein Team von der Stimmung im 2022 eröffneten 32.000er-Oval mit seinen bekannt fanatischen Fans nicht beeindrucken lassen. „Ob Hexenkessel oder nicht, wir müssen ready sein.“