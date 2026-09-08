Die Aufstellung: So startet der LASK bei AEK Athen

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der LASK-Trainer Didi Kühbauer im heutigen Champions-League-Duell mit AEK Athen den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Mit der Reise in Griechenlands Hauptstadt startet für den LASK das Abenteuer Champions League. Heute gastieren die Athletiker bei Meister AEK Athen und rechnen sich im Duell zweier Außenseiter in der Liga-Phase durchaus etwas aus. „Wir treten in der Champions League nicht nur an, um einfach mitzuspielen, sondern um etwas Zählbares mitzunehmen“, betonte Stürmer Christoph Lang vor dem Königsklassen-Debüt der Oberösterreicher.
Nach Sturm Graz, Rapid, Austria Wien und Red Bull bzw. Austria Salzburg ist der LASK der fünfte rot-weiß-rote Klub in der Hauptphase der Champions League – und die Brust denkbar breit. 8 Siege und nur 1 Niederlage (Torverhältnis 33:4) stehen in den 9 Pflichtspielen der laufenden Saison zu Buche. Am Samstag holte man sich mit dem 6:1 über Drittligist Deutschlandsberg eine weitere Gute-Laune-Injektion. Die einzige Pleite, das 0:3 bei Celtic Glasgow im Champions-League-Playoff, ist spätestens nach dem 5:1 nach Verlängerung im Rückspiel, dem „Wunder von Linz“, vergessen.
„Ready sein“ im Hexenkessel
Jene Einstellung, die den Kraftakt möglich gemacht hatte, forderte Coach Dietmar Kühbauer auch vor dem Abflug nach Athen. „Das Entscheidende ist, dass meine Burschen wieder diese Leidenschaft aufbringen, alles aufzubringen und mutig sind“, erklärte der Burgenländer, der in 36 Spielen seit seinem LASK-Comeback erst drei Niederlagen hinnehmen hat müssen. Im Duell zweier bei den Statistik-Anbietern nur als Außenseiter auf ein Weiterkommen gehandelter Klubs dürfe sich sein Team von der Stimmung im 2022 eröffneten 32.000er-Oval mit seinen bekannt fanatischen Fans nicht beeindrucken lassen. „Ob Hexenkessel oder nicht, wir müssen ready sein.“
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