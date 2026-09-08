Milo Rau über Krisen: Hoffnung ist Kitsch!

Europa im Stress

Über eine Stunde sprach Rau über seine internationale Forschungs- und Theaterarbeit. Ressourcenknappheit und Verteilungsprobleme bezeichnete er als zentrale Triebkräfte der Gegenwart. „Wir erleben in Europa nun schneller, was andere Kontinente schon erfahren haben“, sagte er und fasste den Zustand der Welt pointiert mit „Alles aussichtslos“ zusammen. Von „Hoffnung“ als Appell hält er wenig und ordnet sie eher als Kitsch bestimmter Literaturströmungen ein.