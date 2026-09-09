Horvath ärgert sich: „Habe gedacht, ich kann …“

Allerdings blieb am Ende das Fazit, dass man hier eine gute Chance verpasst hat, dem Spiel noch eine andere Richtung zu geben. Generell hat der Double-Sieger der Vorsaison viel Lehrrgeld zahlen müssen. „Man hat gesehen, dass es der erste Auftritt auf der größten Bühne des Klubfußballs ist. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Man kann sagen, gleich nach der Pause die Chance von Horvath und vor allem die letzte Aktion vom Sasa Kalajdzic, aber zwischendurch war AEK Athen schon besser“, so Herzog abschließend.