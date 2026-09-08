AEK Athen gegen den LASK – ab 18.45 Uhr LIVE

Für Lang geht mit dem Auftritt in Athen „ein Traum in Erfüllung“, wie der 24-Jährige erklärte. Er dürfte in der Startelf ganz vorne Samuel Adeniran nach dessen Jochbeinbruch vertreten, der zurückgeholte ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic wird zu Beginn wohl auf der Bank Platz nehmen. Dass die Linzer mit Robert Ljubicic einen ehemaligen AEK-Spieler in ihren Reihen haben, der Kicker und Coach kennt, sollte kein Nachteil sein. „Natürlich haben wir mit Robert gesprochen, aber wir als Trainerteam sind auf den Gegner vorbereitet. Wir wissen alles von ihnen“, sagte Kühbauer. Langs Erkenntnis aus der Vorbereitung: „Im Umschaltspiel und gegen den Ball kann man sie erwischen, und das wird unser Ziel sein.“